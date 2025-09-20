Visite commentée de la forteresse Château de Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes

Visite commentée de la forteresse Château de Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de la forteresse 20 et 21 septembre Château de Sainte-Suzanne Mayenne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

En une heure, revivez 1000 ans de l’histoire de la forteresse ! Un médiateur vous accompagne pour relater l’histoire mouvementée des deux sièges menés au Moyen Âge par les troupes de Guillaume le Conquérant puis les Anglais pendant la Guerre de Cent Ans. Il s’attache aussi à présenter deux monuments emblématiques du site : le donjon roman et le logis établi au début du 17e siècle. L’occasion de brosser un beau panorama de l’évolution architecturale.

Château de Sainte-Suzanne 9 rue Fouquet de la varenne 53270 Sainte-suzanne-et-chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Sainte-Suzanne Mayenne Pays de la Loire

Journées européennes du patrimoine 2025

© Château de Sainte-Suzanne / CD53