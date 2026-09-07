Visite commentée de la future médiathèque, Bibliothèque Quintaou, Anglet
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Quintaou · Anglet
Informations pratiques
Visite commentée de la future médiathèque 19 et 20 septembre Bibliothèque Quintaou Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Le chantier de la nouvelle médiathèque
Casque de chantier sur la tête, explorez la future médiathèque qui ouvrira ses portes en 2027. Accompagné par des professionnels, projetez-vous dans les espaces : accueil, collections, réserves, salle de lecture. Le chantier vous est exceptionnellement ouvert à l’occasion de ces visites.
Bibliothèque Quintaou 12 rue Albert-le-Barillier, 64600 Anglet Anglet 64600 Courbois Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine https://bibliotheque-municipale.anglet.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://bibliotheque-municipale.anglet.fr »}]
Le chantier de la nouvelle médiathèque
© Dominique Coulon & Associés
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