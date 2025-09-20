Visite commentée de la future médiathèque Jean-Michel Barate Bibliothèque Quintaou Anglet

Visite commentée de la future médiathèque Jean-Michel Barate Bibliothèque Quintaou Anglet samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de la future médiathèque Jean-Michel Barate Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 15h00, 16h00 Bibliothèque Quintaou Pyrénées-Atlantiques

GratuitL Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:45:00

Le chantier de la nouvelle médiathèque Jean-Michel Barate

Casque de chantier sur la tête, explorez le site la future médiathèque qui ouvrira ses portes à l’automne 2026. Accompagné par des professionnels, projetez-vous dans les espaces : accueil, collections, réserves, salle de lecture. Le chantier vous est ouvert à l’occasion de ces visites.

Bibliothèque Quintaou 12 rue Albert-le-Barillier, 64600 Anglet Anglet 64600 Courbois Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine https://bibliotheque-municipale.anglet.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.anglet.fr/sorties/reserver-en-ligne/reservez-en-ligne-vos-visites-ateliers-et-spectacles/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 58 35 60 »}]

Le chantier de la nouvelle médiathèque Jean-Michel Barate

© Dominique Coulon & Associés