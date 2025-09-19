Visite commentée de La gare de Rennes Gare SNCF de Rennes – Bretagne Rennes

Visite commentée de La gare de Rennes Gare SNCF de Rennes – Bretagne Rennes vendredi 19 septembre 2025.

Visite commentée de La gare de Rennes 19 et 20 septembre Gare SNCF de Rennes – Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

La ligne ferroviaire Paris-Rennes est ouverte en 1857 ; les voyageurs arrivaient alors dans une gare construite loin du centre, à la campagne, ce qui n’était pas sans poser quelques problèmes à l’époque. Reconstruite en grande partie en1990, elle s’est à nouveau transformée depuis 2016 afin d’accueillir la LGV. Aujourd’hui les aménagements alentours ont pris fin et la gare s’offre sous son meilleur visage pour accueillir environ 125 000 personnes par jour.

Gare SNCF de Rennes – Bretagne 19 pl de la gare 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/frrns/rennes/actualites [{« type »: « link », « value »: « https://tourisme-rennes.com »}] Gare SNCF train, metro, bus

La ligne ferroviaire Paris-Rennes est ouverte en 1857 ; les voyageurs arrivaient alors dans une gare construite loin du centre, à la campagne, ce qui n’était pas sans poser quelques problèmes à en à…

Musée de Bretagne