Visite commentée de la gare du tacot, Gare du Tacot, Chirac-Bellevue

Informations pratiques

Visite commentée de la gare du tacot Samedi 19 septembre, 10h30, 15h30 Gare du Tacot Corrèze

Gratiut. Sans réservation. Selon météo prévoir tenue adaptée car en extérieur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Vous pourrez rejoindre la gare à pied, au cours d’une randonnée au départ de l’église, également ouverte à la visite, ou directement par la route.

La découverte du site sera commentée par un habitant bénévole.

Proposition de repas sorti du sac sur place

Gare du Tacot 19160 Chirac-Bellevue Chirac-Bellevue 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555958210 Le Tacot train qui sillonnait une partie de la Corrèze jusqu’à la fin des années 50 parking gratuit

Vous pourrez accéder à la gare après une randonnée au départ de l’église (à visiter) ou directement par la route.