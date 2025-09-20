Visite commentée de La Grande Passerelle Pôle culturel La Grande Passerelle Saint-Malo

Gratuit

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T12:45:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez La Grande Passerelle ! Plongez dans l’histoire de son chantier et posez toutes vos questions sur l’architecture de ce bâtiment emblématique.

Pôle culturel La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Rocabey Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 40 78 00 https://lagrandepasserelle.saint-malo.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 40 78 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://lagrandepasserelle.saint-malo.fr/ »}] Le pôle culturel La Grande Passerelle comprend une médiathèque et sa ludothèque (Médiathèque René Couanau), un cinéma d’art et essai (Le Vauban – La Grande Passerelle) et une salle d’exposition (le 4e lieu).

