Visite commentée de la mairie de Saint-Galmier. Mairie de Saint-Gamier Saint-Galmier dimanche 21 septembre 2025.

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez l’histoire de l’hôtel de ville et visitez l’ensemble du bâtiment jusqu’à la salle du conseil municipal.

Mairie de Saint-Gamier Place de la devise, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 54 05 06

Service animation et communication – Mairie de Saint-Galmier