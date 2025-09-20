Visite commentée de la Maison Daullé Maison Daullé Saint-Florentin

Visite commentée de la Maison Daullé Maison Daullé Saint-Florentin samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de la Maison Daullé Maison Daullé Saint-Florentin 20 et 21 septembre Parking gratuit situé à 300 m de la maison | Accès à la maison par des escaliers.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée d’une « maison de maître » du début du XXe siècle, avec son magnifique vitrail typique de « l’art nègre », par le …

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée d’une « maison de maître » du début du XXe siècle, avec son magnifique vitrail typique de « l’art nègre », par le propriétaire des lieux :

– samedi 20 septembre à 15h et à 21h (vitrail illuminé en visite nocturne) ;

– dimanche 21 septembre à 11h00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00.000+02:00

1

http://www.serein-armance.fr

Maison Daullé 18 rue du Faubourg Dilo, 89600 Saint-Florentin Saint-Florentin Saint-Florentin 89600 Yonne

03 86 35 11 86