Visite commentée de la Maison Daullé Maison Daullé Saint-Florentin

Visite commentée de la Maison Daullé Maison Daullé Saint-Florentin samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de la Maison Daullé 20 et 21 septembre Maison Daullé Yonne

Parking gratuit situé à 300 m de la maison | Accès à la maison par des escaliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée d’une « maison de maître » du début du XXe siècle, avec son magnifique vitrail typique de « l’art nègre », par le propriétaire des lieux :

– samedi 20 septembre à 15h et à 21h (vitrail illuminé en visite nocturne) ;

– dimanche 21 septembre à 11h00.

Maison Daullé 18 rue du Faubourg Dilo, 89600 Saint-Florentin Saint-Florentin 89600 Saint-Florentin Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 35 11 86 http://www.serein-armance.fr Parking gratuit à 300 m.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Office de Tourisme Serein et Armance