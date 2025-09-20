Visite commentée de la Maison Daullé Maison Daullé Saint-Florentin

Maison Daullé Saint-Florentin

Ouverture exceptionnelle visite commentée d’une maison dite « de maître » du début XXe siècle, avec son magnifique vitrail typique de « l’art nègre »

– samedi 20 septembre à 15h et à 21h (vitrail illuminé en visite nocturne)

– dimanche 21 septembre à 11h

Accès par des escaliers, parking gratuit situé à 300 m de la maison .

