Visite commentée de la Maison Daullé Maison Daullé Saint-Florentin
Visite commentée de la Maison Daullé Maison Daullé Saint-Florentin samedi 20 septembre 2025.
Visite commentée de la Maison Daullé
Maison Daullé 18 Rue du Faubourg Dilo Saint-Florentin Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 21:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Ouverture exceptionnelle visite commentée d’une maison dite « de maître » du début XXe siècle, avec son magnifique vitrail typique de « l’art nègre »
– samedi 20 septembre à 15h et à 21h (vitrail illuminé en visite nocturne)
– dimanche 21 septembre à 11h
Accès par des escaliers, parking gratuit situé à 300 m de la maison .
Maison Daullé 18 Rue du Faubourg Dilo Saint-Florentin 89600 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr
English : Visite commentée de la Maison Daullé
German : Visite commentée de la Maison Daullé
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite commentée de la Maison Daullé Saint-Florentin a été mis à jour le 2025-08-30 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)