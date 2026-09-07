Visite commentée de la Maison de la Gaieté, Maison de la Gaieté, Chérac

Informations pratiques

Visite commentée de la Maison de la Gaieté 19 et 20 septembre Maison de la Gaieté Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir la Maison de la Gaieté lors d’une visite commentée par Laurent Hervé, propriétaire passionné et artisan de la renaissance de ce site d’exception. Il partagera avec vous l’histoire singulière de cette demeure et les secrets de l’important chantier de restauration qu’il a engagé.

La visite vous permettra notamment d’admirer les nombreuses mosaïques qui ornent les façades et les pièces intérieures. Une occasion privilégiée de découvrir les coulisses de la sauvegarde de ce patrimoine local et d’échanger avec un passionné.

Possibilité de déjeuner à la Maison de la Gaieté le samedi et le dimanche midi, uniquement sur réservation au 07 89 32 53 66.

Maison de la Gaieté 4 route des Mosaïques, 17510 Chérac Chérac 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0684785390 0546748684 http://www.lamaisondelagaieté.fr https://www.facebook.com/lamaisondelagaiete/?locale=fr_FR Lieu unique en Charente-Maritime, la Maison de la Gaieté, à Chérac, est un café, restaurant, cabaret, salle de spectacle et de cinéma, qui a été décoré de mosaïques par son propriétaire, Ismaël Villéger (1881-1963) et par son fils Guy (1926-2007), à partir de 1937 et jusque dans les années 1950. Des millions de tesselles – morceaux de vaisselle cassée – ont été nécessaires pour orner les façades extérieures de l’établissement et décorer l’intérieur de tableaux, vases et meubles ornés de mosaïque. Cette œuvre majeure de l’art naïf a été pendant plusieurs décennies un haut lieu de convivialité et de festivité à Chérac. Fermée dans les années 1970 et menacée de disparition, la Maison de la Gaieté a été inscrite au titre des Monuments historique en 2014 et elle a été rachetée par un habitant de Chérac, Laurent Hervé, dans le but de pérenniser l’œuvre d’art et son activité culturelle et de loisirs. La Maison de la Gaieté vient d’être restaurée et ouvre à nouveau ses portes au public.

Venez découvrir la Maison de la Gaieté lors d’une visite commentée par Laurent Hervé, propriétaire passionné et artisan de la renaissance de ce site d’exception. Il vous partagera l’histoire de cette…

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel / G. Beauvarlet.