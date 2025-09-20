Visite commentée de la Maison de La Vache qui rit La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

Visite commentée de la Maison de La Vache qui rit 20 et 21 septembre La Maison de La Vache qui rit Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette année, La Maison vous propose une visite commentée par les collaborateurs du groupe Bel pour mettre en avant le savoir-faire industriel de ces petites portions de bonne humeur. Découvrez les secrets de fabrication et les mystères des emballages.

Une dégustation de produits du groupe BEL sera également proposée.

Profitez de cet événement pour découvrir ou redécouvrir tous les espaces du musée gratuitement.

La Maison de La Vache qui rit 25 rue Richebourg 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 43 54 10 https://www.lamaisondelavachequirit.com/ https://www.facebook.com/MaisonDeLaVacheQuiRit/;https://www.instagram.com/maisonvqr/ Plus qu’un musée, la Maison de La Vache qui rit est avant tout un laboratoire d’idées pour la marque. Parce que le succès de La Vache qui rit s’appuie sur un savant mélange de traditions et d’innovations, sa Maison développe à la fois une approche patrimoniale tout en ouvrant son univers à la créativité et la nouveauté sous toutes ses formes. parking public face à la Maison. Deux places GIC-GIG.

