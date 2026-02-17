Visite commentée de la Maison des Hommes et des Paysages Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson

Visite commentée de la Maison des Hommes et des Paysages

Maison des Hommes et des Paysages Les petites Fourches

530 route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-13 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-13 2026-04-15

Venez découvrir l’histoire, les paysages et les savoir-faire du Morvan grâce à une visite commentée ! .

530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 10 ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org

