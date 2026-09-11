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Visite commentée de la Maison forte de la Borie, Château de la Borie, Chenereilles

dimanche 20 septembre 2026 · Château de la Borie · Chenereilles

Visite commentée de la Maison forte de la Borie, Château de la Borie, Chenereilles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de la Borie
Adresse
115 Route de la Valette 43190 Chenereilles
Ville
43190 Chenereilles
Département
Haute-Loire

Visite commentée de la Maison forte de la Borie Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Château de la Borie Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites commentées par les propriétaires intérieur et extérieur le dimanche uniquement

Château de la Borie 115 Route de la Valette 43190 Chenereilles Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Visites commentées par les propriétaires intérieur et extérieur le dimanche uniquement

© Jean Marc Vidal – Office de tourisme du Haut-Lignon

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