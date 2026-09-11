AGENDA · Chenereilles
Visite commentée de la Maison forte de la Borie, Château de la Borie, Chenereilles
dimanche 20 septembre 2026 · Château de la Borie · Chenereilles
Informations pratiques
Visite commentée de la Maison forte de la Borie Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Château de la Borie Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites commentées par les propriétaires intérieur et extérieur le dimanche uniquement
Château de la Borie 115 Route de la Valette 43190 Chenereilles Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Visites commentées par les propriétaires intérieur et extérieur le dimanche uniquement
© Jean Marc Vidal – Office de tourisme du Haut-Lignon
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