Visite commentée de la Maison Natale de Marcel Pagnol Maison natale de Marcel Pagnol Aubagne

Du 03/02 au 26/12/2026 le samedi de 14h à 15h. Maison natale de Marcel Pagnol 16 cours Barthélemy Aubagne Bouches-du-Rhône
Le lieu dédié à l’enfance de l’écrivain-cinéaste est privatisé pendant une heure pour une visite commentée.
Maison natale de Marcel Pagnol 16 cours Barthélemy Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr
English :
The place dedicated to the childhood of the writer-filmmaker is privatized for an hour for a guided tour.
