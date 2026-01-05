Visite commentée de la Maison Natale de Marcel Pagnol Maison natale de Marcel Pagnol Aubagne

Visite commentée de la Maison Natale de Marcel Pagnol

Du 03/02 au 26/12/2026 le samedi de 14h à 15h. Maison natale de Marcel Pagnol 16 cours Barthélemy Aubagne Bouches-du-Rhône

Le lieu dédié à l’enfance de l’écrivain-cinéaste est privatisé pendant une heure pour une visite commentée.

Maison natale de Marcel Pagnol 16 cours Barthélemy Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

English :

The place dedicated to the childhood of the writer-filmmaker is privatized for an hour for a guided tour.

