visite commentée de la maison natale JF Millet et du hameau Gruchy La Hague

19 Hameau Gruchy La Hague Manche

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 15:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Balade commentée pour découvrir la maison natale et le hameau Gruchy, son histoire, son architecture et son évolution, sur les lieux qui ont inspiré l’artiste. .

19 Hameau Gruchy La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 81 91

