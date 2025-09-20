Visite commentée de la MAISON RIMBAUD Domaine de la Trace Fort-de-France

Visite commentée de la MAISON RIMBAUD Domaine de la Trace Fort-de-France samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de la MAISON RIMBAUD 20 et 21 septembre Domaine de la Trace Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

Ouverture : Samedi et Dimanche de 10h à 17h

gratuit sans réservation

à partir de Fort-de-France: ligne de bus n° 25

parking sur place

Référente Murielle FRUTON: +596696100600

courriel: ledomainedelatrace@gmail.com

site internet: ledomainedelatrace.com

Domaine de la Trace route de la trace , Fort-de-France, 97200, Martinique Fort-de-France 97234 Martinique Martinique https://www.facebook.com/ledomainedelatrace [{« link »: « mailto:ledomainedelatrace@gmail.com »}] Située sur les hauteurs de Fort de France, près du jardin de Balata, la maison fut construite au début du XXe siècle par Emmanuel Rimbaud (fait Compagnon de la Libération pour son rôle dans la résistance de l’île).

Cette demeure disposait dès l’origine de tout le confort nécessaire : cuisine extérieure avec son « potager », salle de bain avec son immense baignoire et sa douche alimentée par les sources de la propriété. Située au cœur d’un domaine de 4,2 hectares en forêt tropicale, elle comprend, outre l’habitation principale, 4 autres maisons, des sources, des citernes de décantation en pierre et des sentiers.

Lieu de patrimoine et de résistance, labellisé « Fondation du Patrimoine » et « Mission BERN » pour son histoire et son architecture

@domaindelatrace