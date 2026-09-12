Visite commentée de la maquette de Chalon en 1500 (salle du conseil municipal de l’hôtel de ville)., Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Visite commentée de la maquette de Chalon en 1500 (salle du conseil municipal de l’hôtel de ville). Dimanche 20 septembre, 13h30 Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Max Josserand, ancien professeur de construction et d’économie au lycée Thomas Dumorey et administrateur de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône, travailla pendant près de 20 ans avec ses élèves, à la fin du XXe siècle, à la réalisation d’une maquette de Chalon en 1500, ensuite offerte à la commune. L’occasion était trouvée pour le service Animation du Patrimoine de Chalon-sur-Saône de s’appuyer sur cet objet pour raconter la ville de l’époque…Installée en 2021 dans la salle du conseil, cette exposition est désormais pérenne. Une présentation de la maquette de Chalon en 1500 sera faite à la demande par un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire qui répondra également aux questions du public.

En 1500, Chalon est devenue une ville frontière, et fera d’ailleurs bientôt l’objet de plusieurs attaques ennemies. La cité retrouve toutefois la prospérité, ce qui transparait dans la reconstruction, alors, de nombreuses demeures. C’est cette ville que nous vous proposons de découvrir au cours de cette exposition.

La découverte de cette maquette peut s’envisager en complément de l’exposition temporaire « Vivre à Chalon 1477 – 1610 : Les défis du quotidien ! » visible tout le week-end à l’Espace patrimoine, 24 quai des Messageries.

Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône 3 place de l’Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Exposition et présentation de la maquette de Chalon en 1500 par M. Josserand son créateur.

© ville de Chalon-sur-Saône