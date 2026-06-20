Visite commentée de la médiathèque intercommunale, Médiathèque intercommunale, Thouars

Informations pratiques

Visite commentée de la médiathèque intercommunale Dimanche 20 septembre, 10h00 Médiathèque intercommunale Deux-Sèvres

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez la nouvelle médiathèque lors d’une visite guidée, avec un accès exceptionnel à des espaces habituellement fermés au public.

Médiathèque intercommunale 12 rue porte de Paris 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.reseaulecturethouarsais.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 66 41 86 »}]

Visites guidées de la nouvelle médiathèque y compris des espaces non accessibles au public.

© ville de Thouars