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Visite commentée de la médiathèque intercommunale, Médiathèque intercommunale, Thouars

dimanche 20 septembre 2026 · Médiathèque intercommunale · Thouars

Visite commentée de la médiathèque intercommunale, Médiathèque intercommunale, Thouars

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Médiathèque intercommunale
Adresse
12 rue porte de Paris 79100 Thouars
Ville
79100 Thouars
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Visite commentée de la médiathèque intercommunale Dimanche 20 septembre, 10h00 Médiathèque intercommunale Deux-Sèvres

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez la nouvelle médiathèque lors d’une visite guidée, avec un accès exceptionnel à des espaces habituellement fermés au public.

Médiathèque intercommunale 12 rue porte de Paris 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.reseaulecturethouarsais.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 66 41 86 »}]
Visites guidées de la nouvelle médiathèque y compris des espaces non accessibles au public.

© ville de Thouars

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