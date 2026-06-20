Visite commentée de la médiathèque intercommunale, Médiathèque intercommunale, Thouars
dimanche 20 septembre 2026 · Médiathèque intercommunale · Thouars
Informations pratiques
Visite commentée de la médiathèque intercommunale Dimanche 20 septembre, 10h00 Médiathèque intercommunale Deux-Sèvres
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez la nouvelle médiathèque lors d’une visite guidée, avec un accès exceptionnel à des espaces habituellement fermés au public.
Médiathèque intercommunale 12 rue porte de Paris 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.reseaulecturethouarsais.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 66 41 86 »}]
Visites guidées de la nouvelle médiathèque y compris des espaces non accessibles au public.
© ville de Thouars
À voir aussi à Thouars (Deux-Sèvres)
- Visite guidée de la Chapelle et du Château Rond Point du 19 mars 1962 Thouars 13 septembre 2026
- Inauguration des places Flandres Dunkerque et Lavault à Thouars REPORTÉ Sur la Place Lavault Thouars 18 septembre 2026
- Les Journées européennes du patrimoine au Musée Henri Barré Musée Henri Barré Thouars 19 septembre 2026
- Promenade au coeur du parc Imbert, Parc Imbert, Thouars 19 septembre 2026
- Ateliers Land art, Château du bois baudron, Thouars 19 septembre 2026