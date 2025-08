Visite commentée de la mine Saint Nicolas Steinbach

Visite commentée de la mine Saint Nicolas Steinbach vendredi 20 juin 2025.

Visite commentée de la mine Saint Nicolas

Clairière du Silberthal Steinbach Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-06-20 15:30:00

fin : 2025-09-27 16:45:00

2025-06-20 2025-09-01 2025-09-08 2025-10-04

Partez à la découverte du patrimoine minier, naturel et historique du vallon du Silberthal, en compagnie de l’équipe de bénévoles qui fait revivre la mine. Dès que les casques sont distribués, la visite commence ! Partez explorer la galerie souterraine de la mine Saint-Nicolas et mesurez l’ampleur des travaux entrepris par les mineurs. .

Clairière du Silberthal Steinbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 50 35 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

Explore the underground gallery of the Saint-Nicolas mine and see the extent of the work undertaken by the miners.

German :

Erkunden Sie den unterirdischen Stollen der Saint-Nicolas-Mine und ermessen Sie das Ausmaß der von den Bergleuten unternommenen Arbeiten.

Italiano :

Esplorate la galleria sotterranea della miniera di Saint-Nicolas e scoprite l’entità del lavoro svolto dai minatori.

Espanol :

Explore la galería subterránea de la mina Saint-Nicolas y vea la magnitud del trabajo realizado por los mineros.

