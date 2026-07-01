Informations pratiques

Steinbach

Visite commentée de la mine Saint Nicolas

Clairière du Silberthal Steinbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-10-25 15:15:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-09-01

Explorez la galerie souterraine de la mine Saint-Nicolas et mesurez l’ampleur des travaux entrepris par les mineurs.

Partez à la découverte du patrimoine minier, naturel et historique du vallon du Silberthal, en compagnie de l’équipe de bénévoles qui fait revivre la mine. Dès que les casques sont distribués, la visite commence ! Partez explorer la galerie souterraine de la mine Saint-Nicolas et mesurez l’ampleur des travaux entrepris par les mineurs. .

Clairière du Silberthal Steinbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 50 35 info@tourisme-thann-cernay.fr

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English :

Explore the underground gallery of the Saint-Nicolas mine and see the extent of the work undertaken by the miners.

L’événement Visite commentée de la mine Saint Nicolas Steinbach a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay