Visite commentée de la MMD, dite « Maison Richelieu » Samedi 20 septembre, 16h00 Maison dite de Richelieu (actuelle maison de la musique et de la danse) Hauts-de-Seine

Entrée libre, dans la mesure des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

C’est lors d’un sondage pratiqué avant les travaux liés à la transformation du bâtiment en Maison de la Musique et de la Danse, au printemps 2004, qu’apparurent les poutres peintes de la Maison dite de Richelieu. On découvrit, sous le plâtre, un plafond « à la française » datant des premières décennies du XVIIe siècle, date de construction de la maison. Cette découverte exceptionnelle dans les environs de Paris a entraîné le classement des solives, mais aussi de la toiture et des façades. Cette maison, baptisée dans les Chroniques du XVIIIe siècle, « Maison des oubliettes », aurait été construite grâce aux deniers du Cardinal de Richelieu, lequel s’en serait servi pour de « basses œuvres »…

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite de la Maison Richelieu, dont les plafonds peints du 17e siècle sont classés Monuments Historiques. La visite sera suivie d’un concert de musique baroque sur instruments anciens du duo Tartini.

Maison dite de Richelieu (actuelle maison de la musique et de la danse) 4 rue Étienne-Dolet 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 42 31 62 15 http://www.bagneux92.fr Bus RATP : 128, 162, 188, 388, 391

