Visite Commentée « De la motte castrale au Château » Château de Simiane Valréas

Visite Commentée « De la motte castrale au Château » Château de Simiane Valréas samedi 20 septembre 2025.

Visite Commentée « De la motte castrale au Château »

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

La guide conférencière Isabelle Gonon, en partenariat avec les Amis du Château, proposera deux visites guidées gratuites sur le thème de l’évolution de l’architecture des châteaux avec « De la motte castrale au château ».

.

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

English :

Lecturer Isabelle Gonon, in partnership with the Friends of the Château, will be offering two free guided tours on the theme of the evolution of castle architecture: « From motte castrale to château ».

German :

Die Fremdenführerin Isabelle Gonon wird in Zusammenarbeit mit den Freunden des Schlosses zwei kostenlose Führungen zum Thema Entwicklung der Schlossarchitektur mit dem Titel « De la motte castrale au château » (Von der Motte zum Schloss) anbieten.

Italiano :

La guida Isabelle Gonon, in collaborazione con gli Amici del Castello, offrirà due visite guidate gratuite sul tema dell’evoluzione dell’architettura castellana con « Dalla motte castrale al castello ».

Espanol :

La guía Isabelle Gonon, en colaboración con los Amigos del Castillo, ofrecerá dos visitas guiadas gratuitas sobre el tema de la evolución de la arquitectura de los castillos con « De la motte castrale al château ».

L’événement Visite Commentée « De la motte castrale au Château » Valréas a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes