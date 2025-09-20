Visite commentée de la pagode chinoise Pagode chinoise, La Selle-Guerchaise La Selle-Guerchaise
Visite commentée de la pagode chinoise Pagode chinoise, La Selle-Guerchaise La Selle-Guerchaise samedi 20 septembre 2025.
Visite commentée de la pagode chinoise 20 et 21 septembre Pagode chinoise, La Selle-Guerchaise Ille-et-Vilaine
entrée dans l’édifice dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Découvrez l’histoire, l’architecture et le décor intérieur de la pagode chinoise de La Selle-Guerchaise
Pagode chinoise, La Selle-Guerchaise Le Pâtis 35130 La Selle-Guerchaise La Selle-Guerchaise 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 96 46 72 https://www.laselleguerchaise.fr/fr/rb/1645334/culture-et-patrimoine-5 https://www.ille-et-vilaine-tourisme.bzh/a-voir-a-faire/visites-et-patrimoine/la-pagode-indochinoise-la-selle-guerchaise-fr-2725466/ La pagode a été rapportée de Chine et montée à La Selle-Guerchaise où elle a été consacrée comme chapelle Saint Anne le 26 juillet 1876. parking à proximité et bus depuis La Guerche-de-Bretagne.
Circuit de randonnée pédestre.
Découvrez l’histoire, l’architecture et le décor intérieur de la pagode chinoise de La Selle-Guerchaise
Vitre Communauté Mathieu Le Gall