Visite commentée de la pagode chinoise Pagode chinoise, La Selle-Guerchaise La Selle-Guerchaise

Visite commentée de la pagode chinoise Pagode chinoise, La Selle-Guerchaise La Selle-Guerchaise samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de la pagode chinoise 20 et 21 septembre Pagode chinoise, La Selle-Guerchaise Ille-et-Vilaine

entrée dans l’édifice dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez l’histoire, l’architecture et le décor intérieur de la pagode chinoise de La Selle-Guerchaise

Pagode chinoise, La Selle-Guerchaise Le Pâtis 35130 La Selle-Guerchaise La Selle-Guerchaise 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 96 46 72 https://www.laselleguerchaise.fr/fr/rb/1645334/culture-et-patrimoine-5 https://www.ille-et-vilaine-tourisme.bzh/a-voir-a-faire/visites-et-patrimoine/la-pagode-indochinoise-la-selle-guerchaise-fr-2725466/ La pagode a été rapportée de Chine et montée à La Selle-Guerchaise où elle a été consacrée comme chapelle Saint Anne le 26 juillet 1876. parking à proximité et bus depuis La Guerche-de-Bretagne.

Circuit de randonnée pédestre.

Découvrez l’histoire, l’architecture et le décor intérieur de la pagode chinoise de La Selle-Guerchaise

Vitre Communauté Mathieu Le Gall