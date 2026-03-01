Visite commentée de la Planète des Moulins Luzech
Visite commentée de la Planète des Moulins Luzech dimanche 22 mars 2026.
Visite commentée de la Planète des Moulins
144 Quai Emile Gironde Luzech Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 15:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Dans le cadre de la journée mondiale de l'eau, une visite commentée aura lieu à la Planète des moulins ayant pour thème "Regards sur l'histoire de l'élévation et du puisage de l'eau"
Dans le cadre de la journée mondiale de l'eau, une visite commentée aura lieu à la Planète des moulins ayant pour thème "Regards sur l'histoire de l'élévation et du puisage de l'eau"
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144 Quai Emile Gironde Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 31 22 59 laplanetedesmoulins@orange.fr
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English :
As part of World Water Day, a guided tour will take place at La Planète des Moulins on the theme: "Regards sur l'histoire de l’élévation et du puisage de l'eau"
L’événement Visite commentée de la Planète des Moulins Luzech a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot