Visite commentée de la Planète des Moulins

144 Quai Emile Gironde Luzech Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Dans le cadre de la journée mondiale de l'eau, une visite commentée aura lieu à la Planète des moulins ayant pour thème "Regards sur l'histoire de l'élévation et du puisage de l'eau"

Dans le cadre de la journée mondiale de l'eau, une visite commentée aura lieu à la Planète des moulins ayant pour thème "Regards sur l'histoire de l'élévation et du puisage de l'eau"

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144 Quai Emile Gironde Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 31 22 59 laplanetedesmoulins@orange.fr

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English :

As part of World Water Day, a guided tour will take place at La Planète des Moulins on the theme: "Regards sur l'histoire de l’élévation et du puisage de l'eau"

L’événement Visite commentée de la Planète des Moulins Luzech a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot