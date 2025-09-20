Visite commentée de la Porte d’Amont Meung-sur-Loire

Entrez dans la Porte d’Amont, à l’occasion des Journées du Patrimoine.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la Porte d’Amont, monument emblématique de Meung-sur-Loire. onstruite au cours du XIIIe siècle, la Porte d’Amont est la porte d’entrée de ville sur les remparts. Son caractère défensif apparaît archères, canonnières, coursives, chambres de tir. De larges ouvertures ont été pratiquées au XVIIe siècle. Découvrez la récente restauration du dernier élément monumental des remparts. .

Porte d’Amont Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 22 53 36 musee@meung-sur-loire.com

English :

Enter the Gate!

German :

Treten Sie in das Tor ein!

Italiano :

Entrate nel cancello!

Espanol :

¡Entra por la puerta!

