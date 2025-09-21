Visite commentée de la préfecture de l’Aude Préfecture de l’Aude Carcassonne

Visite commentée de la préfecture de l’Aude Dimanche 21 septembre, 10h00, 11h30 Préfecture de l’Aude Aude

Gratuit. Réservation obligatoire.

La préfecture de l’Aude à Carcassonne ouvre ses portes pour une visite commentée d’une heure.

Visite de la résidence du préfet (bureau, salon, salle à manger, chambre du ministre, parc) et de la salle opérationnelle de crise.

Préfecture de l'Aude 52 rue Jean Bringer, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie Ancien hôtel épiscopal construit en 1760. Les services de la préfecture s'y installent sous le consulat.

