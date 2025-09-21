Visite commentée de la presqu’île de Tarquimpol Maison du Pays des Étangs Tarquimpol

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Saviez-vous que Tarquimpol s’appelait autrefois Decempagi, une cité gallo-romaine prospère dotée d’un des plus grands théâtres de Gaule ?

Parcourez près de deux mille ans d’Histoire en découvrant la commune. Au fil de la visite, découvrez l’église médiévale, et le charme du domaine d’Alteville, avec sa maison forte du XVIe et son château du XVIIe Siècle.

Une parenthèse à partager, entre archéologie et patrimoine, pour comprendre comment Tarquimpol a traversé les siècles… au fil de l’eau et de la pierre.

Maison du Pays des Étangs 8 rue du Théâtre, 57260 Tarquimpol Tarquimpol 57260 Moselle Grand Est La Maison du Pays des Étangs est un centre d’interprétation visant à présenter la faune et la flore remarquable de l’Étang de Lindre, mais aussi son patrimoine culturel.

Nommé Decempagi lors de la période gallo-romaine, le village de Tarquimpol était situé sur la voie romaine de Metz à Strasbourg. Il possédait un temple et un théâtre pouvant accueillir environ 10 000 personnes, ce qui en faisait un des plus grands de tout l’Est de la Gaule. Tarquimpol est une ancienne commune du département de la Meurthe. Annexée au Bezirk Lothringen par le traité de Francfort, elle prend le nom allemand de Taichenphul. Elle fut intégrée au département de la Moselle lorsqu’elle redevint française après la Première Guerre mondiale. Le château d’Alteville est constitué de deux bâtisses en vis-à-vis. La première est édifiée par Étienne Toupet en 1564 quand il obtient le fief d’Alteville du duc Charles IV de Lorraine. C’est une maison forte typique avec une tourelle, des meurtrières et des fenêtres à meneaux. La seconde, construite en 1698 par Charles Palléot, un officier de cavalerie, est un pavillon carré de deux étages flanqué de deux ailes.

