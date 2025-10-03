Visite commentée de la rés. Louise Michel / Clos Adonis : à la rencontre de logements singuliers du XXᵉ siècle Rés. Louise Michel rue du Clos Adonis 52000 CHAUMONT Chaumont

Visite commentée de la rés. Louise Michel / Clos Adonis : à la rencontre de logements singuliers du XXᵉ siècle Samedi 18 octobre, 09h15 Rés. Louise Michel rue du Clos Adonis 52000 CHAUMONT Haute-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T09:15 – 2025-10-18T10:00

Fin : 2025-10-18T09:15 – 2025-10-18T10:00

Guidé par l’un de ses architectes, (re)découvrez cet ensemble de logements original et posez un regard nouveau sur l’architecture du XXe siècle.

Rés. Louise Michel rue du Clos Adonis 52000 CHAUMONT 48 rue du Clos Adonis 52000 CHAUMONT Chaumont 52000 Val Barizien Haute-Marne Grand Est 0325325462 http://www.chaumonthabitat.fr https://www.urbanisme-puca.gouv.fr/a-la-rencontre-de-logements-singuliers-du-xxe-a2961.html [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/a-la-rencontre-de-logements-singuliers-du-xxe-siecle-residence-louise-michel-1810-visite-commentee »}] Une matinée pour explorer un îlot pionnier et s’approprier un marqueur de l’architecture locale.

Laissez-vous conter l’histoire de cette résidence emblématique du territoire. Luminosité, générosité spatiale, continuité paysagère … Derrière ses façades menuisées, c’est un chapitre du logement social chaumontais qui s’écrit. Ligne de bus Kennedy – arrêt de bus au pied de la résidence. Parking

Rendez-vous : Rés. Louise Michel

