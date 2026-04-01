VISITE COMMENTÉE DE LA RÉSIDENCE ARTISTIQUE 13ARTS ET DU PARCOURS TEMPOREL Paimbœuf
VISITE COMMENTÉE DE LA RÉSIDENCE ARTISTIQUE 13ARTS ET DU PARCOURS TEMPOREL Paimbœuf mercredi 15 avril 2026.
Paimbœuf
VISITE COMMENTÉE DE LA RÉSIDENCE ARTISTIQUE 13ARTS ET DU PARCOURS TEMPOREL
Lieu communiqué à l’inscription Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-29 2026-06-03 2026-06-24 2026-07-22 2026-08-05
Visite commentée de la résidence artistique 13ARTS et du parcours temporel parcours de fresques dans Paimboeuf.
L’ancien centre de soin de Paimboeuf transformé en résidence artistique. Différentes fresques sont à découvrir. Une quinzaine d’artistes ont déjà investi les lieux PERSU, WIDE, ADOR, KORSÉ, RATZ One, JEF GRAFFIK, SYRK, SHORE, TAREK, DINAR, Cédric LOPEZ, RKDM, SKL, BENK, DIPSE, KREEN
Parcours temporel Exposition permanente à ciel ouvert, conçue par l’association 13ARTS pour la Ville de Paimboeuf réalisée par les artistes WIDE et Francis PERSU du collectif 100pression en juillet 2020
6 fresques (260m2) ; 3 lieux qui évoquent et valorisent le patrimoine naturel et historique local.
Balade ludique et commentée d’1,4 km
Événement tout public
5€ personne adulte et enfant
Gratuit pour les moins de 6 ans
Enfant à partir de 6 ans et obligatoirement accompagné d’un adulte
.
Lieu communiqué à l’inscription Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 47 97 66 16 13arts.asso@gmail.com
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English :
L’événement VISITE COMMENTÉE DE LA RÉSIDENCE ARTISTIQUE 13ARTS ET DU PARCOURS TEMPOREL Paimbœuf a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Saint Brevin
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