Visite commentée de la Résidence Préfectorale Résidence Préfectorale Saint-Pierre

Visite commentée de la Résidence Préfectorale Dimanche 21 septembre, 14h00

2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T21:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T21:00:00

Les salons de réception seront accessibles ainsi que le bureau à l’étage. Cette visite sera l’occasion également de découvrir la collection d’œuvres d’art de plusieurs artistes locaux.

Résidence Préfectorale Rue Albert Briand 97500 Saint-Pierre 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 05.08.41.10.10. Le bâtiment fut construit vers 1885. Il servait de logement à l’administration du service de l’inscription maritime. Depuis 1934, cet hôtel est resté demeure gubernationale puis préfectorale. En 1941 et 1942, elle a hébergé durant plusieurs mois l’amiral Muselier, le capitaine de vaisseau Héron de Villefosse, puis M. Alain Savary. Le Président de la République Charles de Gaulle y a séjourné lors de sa visite à Saint-Pierre le 20 juillet 1967. Il fut complètement rénové en 1957. Accès libre uniquement pour les journées européennes du patrimoine

La résidence préfectorale vous ouvre ses portes pour vous permettre de découvrir l’histoire particulière de cette demeure.

Préfecture