Visite commentée de La Roche-Posay De la ligne de démarcation à la libération Office de Tourisme et du Thermalisme La Roche-Posay

Visite commentée de La Roche-Posay De la ligne de démarcation à la libération
Office de Tourisme et du Thermalisme 14 boulevard Victor Hugo La Roche-Posay Vienne
Gratuit
Début : 2026-04-23
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-04-23 2026-05-21 2026-06-18 2026-07-16 2026-08-06 2026-09-17 2026-10-08 2026-10-29
Partez à la découverte des faits marquants de la Seconde Guerre mondiale à La Roche-Posay. La Roche-Posay Occupation, Résistance et Libération durant la Seconde Guerre Mondiale !
Curieux d’en savoir plus sur l’histoire de La Roche-Posay ?
Rejoignez votre guide, il vous partagera la vie rochelaise pendant la guerre. Cette expérience ne vous laissera pas indifférent !
Alors laissez-vous conter … la ligne de démarcation, les actions de la Résistance, et les nombreux événements qui ont marqué la région pendant la seconde guerre mondiale ! .
Office de Tourisme et du Thermalisme 14 boulevard Victor Hugo La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com
