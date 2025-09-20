Visite commentée de La Roche : “Quand la technologie du XXIe siècle rencontre la pierre du passé !” Office de tourisme et du thermalisme La Roche-Posay

Visite commentée de La Roche : “Quand la technologie du XXIe siècle rencontre la pierre du passé !” 20 et 21 septembre Office de tourisme et du thermalisme Vienne

Réservation conseillée. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

La Roche-Posay vous invite à découvrir son patrimoine et son architecture

“entre passé & avenir ” pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Visite commentée de La Roche “Quand la technologie du 21ème siècle rencontre la pierre du passé !”

Durée 2h00 – Gratuit – Départ devant l’office de tourisme 14 boulevard Victor Hugo.

Office de tourisme et du thermalisme 14 boulevard Victor Hugo, 86270 La Roche-Posay La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 19 13 00 http://larocheposay-tourisme.com https://fr-fr.facebook.com/LaRochePosayTourisme/;https://www.instagram.com/larocheposay_tourisme/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 19 13 00 »}] L’office de tourisme et du thermalisme vous accueille et vous propose de découvrir la ville médiévale de La Roche-Posay : une ville fortifiée au Moyen Âge dont il subsiste des vestiges. Bus 24, de Châtellerault à La Roche-Posay. Parking gratuit à l’arrière de l’Office de Tourisme.

© Office de Tourisme LaRoche-Posay