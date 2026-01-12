visite commentée de la ruche des volcans le corneloux Saint-Sauves-d’Auvergne

visite commentée de la ruche des volcans

le corneloux la ruche des volcans Saint-Sauves-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26

visite commentée de la ruche des volcans avec gouter découverte de la vie de l’abeille en compagnie de l ‘apicultrice.

le corneloux la ruche des volcans Saint-Sauves-d’Auvergne 63950 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 93 11 06 laruchedesvolcans@gmail.com

guided tour of the volcanoes beehive with snack: discover the life of the bee in the company of the beekeeper.

L’événement visite commentée de la ruche des volcans Saint-Sauves-d’Auvergne a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy