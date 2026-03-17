Visite commentée de la Ruche des Volcans Le Corneloux Saint-Sauves-d’Auvergne
Visite commentée de la Ruche des Volcans Le Corneloux Saint-Sauves-d’Auvergne jeudi 16 avril 2026.
Visite commentée de la Ruche des Volcans
Le Corneloux La Ruche des Volcans Saint-Sauves-d’Auvergne Puy-de-Dôme
Tarif : 2.9 – 2.9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:30:00
fin : 2026-04-23 16:30:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30
Visite accompagnée et commentée de la ruche.
.
Le Corneloux La Ruche des Volcans Saint-Sauves-d’Auvergne 63950 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 93 11 06 laruchedesvolcans@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour of the beehive.
L’événement Visite commentée de la Ruche des Volcans Saint-Sauves-d’Auvergne a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy