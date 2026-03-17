Visite commentée de la Ruche des Volcans Le Corneloux Saint-Sauves-d’Auvergne

Visite commentée de la Ruche des Volcans

Le Corneloux La Ruche des Volcans Saint-Sauves-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Tarif : 2.9 – 2.9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-04-23 16:30:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30

Visite accompagnée et commentée de la ruche.

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Le Corneloux La Ruche des Volcans Saint-Sauves-d’Auvergne 63950 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 93 11 06 laruchedesvolcans@gmail.com

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English :

Guided tour of the beehive.

L’événement Visite commentée de la Ruche des Volcans Saint-Sauves-d’Auvergne a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy