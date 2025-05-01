VISITE COMMENTÉE DE LA RUCHE DU BERGER DES ABEILLES La Salvetat-sur-Agout

VISITE COMMENTÉE DE LA RUCHE DU BERGER DES ABEILLES

Combres Bel Air La Salvetat-sur-Agout Hérault

Début : 2025-05-01

fin : 2025-08-31

2025-05-01 2025-07-01 2025-09-01

Installé dans le Parc Régional du Haut-Languedoc, c’est autour d’une ruche vitrée, en saison estivale, que nous vous invitons à découvrir le monde fascinant des abeilles, ainsi que notre savoir-faire pour obtenir un miel de grande qualité et non chauffé.

Nous vous proposerons de solliciter vos papilles afin de découvrir les différentes saveurs et nuances de nos miels, ainsi que la découverte de nos produits maison pain de douceur aux épices, nougats au miel, gâteau de la joie, vinaigre de miel, …

Nos produits sont disponibles à la vente toute l’année du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30 et le dimanche de 15h à 19h.

Il est préférable de prendre rendez-vous pour les visites guidées, ainsi que pour les ventes en hors saison. .

Combres Bel Air La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 68 94 lebergerdesabeilles@outlook.com

English :

Located in the Parc Régional du Haut-Languedoc, we invite you to discover the fascinating world of bees, and our know-how in producing high-quality, unheated honey, around a glassed-in hive during the summer season.

German :

Im Regionalpark Haut-Languedoc angesiedelt, laden wir Sie in der Sommersaison rund um einen verglasten Bienenstock dazu ein, die faszinierende Welt der Bienen sowie unser Know-how zur Gewinnung eines hochwertigen, nicht erhitzten Honigs zu entdecken.

Italiano :

Situati nel Parco Regionale dell’Haut-Languedoc, vi invitiamo a scoprire l’affascinante mondo delle api attorno a un’arnia a vetri durante la stagione estiva, nonché la nostra esperienza nella produzione di miele non riscaldato di alta qualità.

Espanol :

Situados en el Parque Regional del Haut-Languedoc, le invitamos a descubrir el fascinante mundo de las abejas en torno a una colmena acristalada durante la temporada estival, así como nuestra experiencia en la producción de miel no calentada de alta calidad.

