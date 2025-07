Visite commentée de la section gallo-romaine et des thermes antiques Niederbronn-les-Bains

44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-29 14:30:00

fin : 2025-08-29 16:00:00

2025-08-29

Des fouilles archéologiques ont établi l’existence d’une cité romaine entre le Ier et le IVème siècle de notre ère. Des traces de cette époque sont encore visibles au cœur de la ville. Sur inscription jusqu’à la veille 17h.

Visite de la section gallo-romaine du musée avec comme point fort la découverte du thermalisme dans l’Antiquité à Niederbronn-les-Bains.

Des fouilles archéologiques ont établi l’existence d’une cité romaine entre le Ier siècle et le IVe siècle de notre ère, des traces de cette époque sont encore visibles au cœur de la ville actuelle. .

44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 36 37 service.educatif@niederbronn-les-bains.fr

English :

Archaeological excavations have established the existence of a Roman city between the 1st and 4th centuries AD. Traces of this period are still visible in the heart of the town. Registration required by 5pm the day before.

German :

Archäologische Ausgrabungen haben ergeben, dass zwischen dem 1. und 4. Jahrhundert n. Chr. eine römische Stadt existierte. Spuren aus dieser Zeit sind noch heute im Herzen der Stadt zu sehen. Nach Anmeldung bis zum Vortag 17 Uhr.

Italiano :

Gli scavi archeologici hanno stabilito l’esistenza di una città romana tra il I e il IV secolo d.C.. Tracce di questo periodo sono ancora visibili nel cuore della città. Iscrizione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente.

Espanol :

Las excavaciones arqueológicas han establecido la existencia de una ciudad romana entre los siglos I y IV d.C.. Todavía pueden verse vestigios de esta época en el corazón de la ciudad. Es necesario inscribirse antes de las 17.00 horas del día anterior.

