Visite commentée de la section médiévale Niederbronn-les-Bains

Visite commentée de la section médiévale Niederbronn-les-Bains samedi 11 octobre 2025.

Visite commentée de la section médiévale

44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Grâce à cette visite, vous pourrez découvrir les particularités des châteaux forts des Vosges du nord et la vie au quotidien à cette époque mouvementée.

Grâce à cette visite, vous pourrez découvrir les particularités des châteaux forts des Vosges du nord et la vie au quotidien à cette époque mouvementée. .

44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 36 37 service.educatif@niederbronn-les-bains.fr

English :

On this tour, you’ll discover the special features of the fortified castles of the Northern Vosges, and what daily life was like in those turbulent times.

German :

Dank dieser Führung können Sie die Besonderheiten der Burgen in den Nordvogesen und das tägliche Leben in dieser bewegten Zeit kennenlernen.

Italiano :

In questo tour potrete scoprire le particolarità dei castelli fortificati dei Vosgi settentrionali e come si svolgeva la vita quotidiana in quei tempi turbolenti.

Espanol :

En este recorrido, podrá descubrir las particularidades de los castillos fortificados del norte de los Vosgos y cómo era la vida cotidiana en aquellos tiempos turbulentos.

L’événement Visite commentée de la section médiévale Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2025-01-29 par Office de tourisme de l’Alsace Verte