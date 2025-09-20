Visite commentée de la société nautique de Bayonne et son Canot club Societe Nautique de Bayonne Bayonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir les lieux emblématiques de la vie du club, son histoire, ses valeurs et son lien fort avec la ville.

Visite flash de 30 minutes tout au long de l’après-midi.

Societe Nautique de Bayonne 8 avenue Capitaine-Resplandy, 64100 Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Journées européennes du patrimoine 2025

© Société nautique de Bayonne