Visite commentée de la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Visite commentée de la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône 20 et 21 septembre Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Sur inscription auprès de l’Espace Patrimoine du mercredi 10 septembre à 10h au vendredi 19 septembre à 12h45 | Se munir d’une pièce d’identité en cours de validité pour la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:50:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:50:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône lors de visites commentées.

L’ancien hôtel particulier a été édifié au XVIIe siècle pour Enoch de Virey, qui fut maire de Chalon-sur-Saône. Il possède une façade de briques et de pierre d’origine.

Le bâtiment a été doublé en profondeur au XIXe siècle pour de nouveaux usages et de nouveaux décors propres à un lieu de pouvoir et à un centre administratif majeur.

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône 2 rue de Thiard, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône lors de visites commentées.

© Jean-Luc Petit / Ville de Chalon-sur-Saône