Visite commentée de la sous-préfecture de Louhans-Châteaurenaud, Maison de l’État de Louhans, Louhans

Informations pratiques

Visite commentée de la sous-préfecture de Louhans-Châteaurenaud Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00 Maison de l’État de Louhans Saône-et-Loire

Nombre de places limité à 20 personnes par créneau, sur inscription au 03 85 75 77 73

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir la résidence et le parc de la sous-préfecture, ouverts exceptionnellement au public.

Construite en 1975 par l’architecte Henri Palazzi, la résidence est labellisée « Architecture contemporaine remarquable » et présentera ses céramiques de Roger Capron, célébrant le poulet de Bresse.

Maison de l’État de Louhans 11 rue des Bordes 71500 Louhans Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 75 77 77 La sous-préfecture de Louhans, édifiée en 1972, est labellisée « Architecture contemporaine remarquable » depuis 2018, pour ses deux bâtiments : les bureaux et la résidence de la sous-préfète, qui sera exceptionnellement ouverte au public, ainsi que le parc de la résidence qui dispose d’un témoignage de son passé, une petite chapelle construite dans la première moitié du XIXe siècle. Petit parking devant la maison de l’État.

Venez découvrir la résidence et le parc de la sous-préfecture, ouverts exceptionnellement au public.

© Caroline Ageron