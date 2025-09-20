Visite commentée de la station de traitement des eaux usées Station de traitement des eaux usées Pamiers

Visite commentée de la station de traitement des eaux usées Station de traitement des eaux usées Pamiers samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Accompagnés de professionnels, découvrez les différentes étapes du processus de traitement des eaux usées, depuis leur arrivée à la station jusqu’à leur rejet dans la rivière Ariège.

Une visite instructive pour mieux comprendre le rôle essentiel de ces installations dans la préservation de l’environnement.

Station de traitement des eaux usées 22 Chemin de Bourges, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie https://smdea09.fr/ La station de traitement des eaux usées de Pamiers, construite en 2004, reçoit les effluents urbains des communes de Pamiers, La Tour du Crieu, Saint Jean du Falga et une partie de Verniolle. Dotée d’une capacité de traitement équivalente à 33 000 habitants, ce système de traitement repose sur le procédé de type boues activées par aération prolongée, sur deux lignes en parallèle.

Le processus de traitement, comprenant le dégrillage, le dessablage/déshuilage, l’aération et la clarification, permet de rejeter dans la rivière Ariège une eau traitée conforme aux normes environnementales. Présence d’un parking

© SMDEA09