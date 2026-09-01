Informations pratiques

Brizambourg

Visite commentée de la station d’épuration

Rue du Pont Brizambourg Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir les coulisses du traitement des eaux usées et comprendre le rôle essentiel de la station d’épuration de Brizambourg dans la préservation de l’environnement et de la qualité de l’eau.

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Rue du Pont Brizambourg 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

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L’événement Visite commentée de la station d’épuration Brizambourg a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge