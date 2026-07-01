Visite commentée de la station d’épuration de Brizambourg, Station d’épuration de Brizambourg, Brizambourg

Informations pratiques

Visite commentée de la station d’épuration de Brizambourg Samedi 19 septembre, 14h30 Station d’épuration de Brizambourg Charente-Maritime

Gratuit. Inscription obligatoire à partir du 1er septembre sur www.rese.fr (nb limité de places). Tenue vestimentaire couvrante et chaussures de marche exigées. Déconseillée aux moins de 8 ans. Animaux interdits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Venez découvrir les coulisses du traitement des eaux usées et comprendre le rôle essentiel de la station d’épuration de Brizambourg dans la préservation de l’environnement et de la qualité de l’eau.

Récemment rénovée dans le cadre d’un programme engagé par Eau 17, cette station s’appuie aujourd’hui sur une filière de traitement moderne et performante, associant plusieurs procédés complémentaires : des biodisques, des filtres plantés de roseaux et une zone de rejet végétalisée. Cette combinaison permet de traiter efficacement les eaux usées tout en limitant l’impact sur le milieu naturel.

Au fil de la visite, les participants découvriront les différentes étapes du traitement, depuis l’arrivée des eaux usées jusqu’à leur restitution au milieu naturel après dépollution.

Ce sera l’occasion de mieux comprendre comment les installations d’assainissement contribuent, au quotidien, à la protection de la santé publique, des rivières et des nappes souterraines.

Entre technique, nature et service public, cette visite propose un regard concret sur un équipement discret mais indispensable, au cœur des enjeux environnementaux d’aujourd’hui.

Station d’épuration de Brizambourg Rue du Pont, 17770 Brizambourg Brizambourg 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 900 505 http://www.rese.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.rese.fr »}] Récemment rénovée, la station d’épuration de Brizambourg dispose aujourd’hui d’une filière de traitement comprenant des biodisques, des lits plantés de roseaux et une zone de rejet végétalisée. Inscription obligatoire à partir du 1er septembre sur www.rese.fr (nb limité de places) ; Tenue vestimentaire couvrante et chaussures de marche exigées ; Déconseillée aux moins de 8 ans ; Animaux interdits.

Venez découvrir les coulisses du traitement des eaux usées et comprendre le rôle essentiel de la station d’épuration de Brizambourg dans la préservation de l’environnement et de la qualité de l’eau.

©RESE