Visite commentée de la synagogue Benfeld

Visite commentée de la synagogue Benfeld dimanche 24 août 2025.

Visite commentée de la synagogue

rue de la Dîme Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-24 16:00:00

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

Découverte de la Synagogue de Benfeld , inaugurée en mai 1846. Notre synagogue a traversé les épisodes de guerre sans dégâts. Sa décoration et sa résonnance acoustique sont remarquables.

Partez à la découverte de la synagogue de Benfeld, un lieu chargé d’histoire au cœur de l’Alsace. Vous plongerez dans l’histoire passionnante de sa communauté et apprécierez l’architecture singulière du bâtiment. Ce lieu se distingue également par son acoustique exceptionnelle, parfaite pour des moments musicaux uniques. Pour enrichir votre visite, une harpiste talentueuse vous enchantera avec des airs variés. Laissez-vous porter par cette expérience mêlant patrimoine, musique et émotion. Une visite à ne pas manquer ! 0 .

rue de la Dîme Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 04 02 benfeld@grandried.alsace

English :

Discover the Benfeld Synagogue, inaugurated in May 1846. Our synagogue has survived wartime without damage. Its decoration and acoustic resonance are remarkable.

German :

Entdeckung der Synagoge von Benfeld , die im Mai 1846 eingeweiht wurde. Unsere Synagoge hat die Kriegsepisoden ohne Schäden überstanden. Ihre Dekoration und ihre akustische Resonanz sind bemerkenswert.

Italiano :

Scoprite la Sinagoga di Benfeld, inaugurata nel maggio 1846. La nostra sinagoga è sopravvissuta alla guerra senza danni. La sua decorazione e la sua acustica sono notevoli.

Espanol :

Descubra la Sinagoga de Benfeld, inaugurada en mayo de 1846. Nuestra sinagoga sobrevivió a la guerra sin sufrir daños. Destacan su decoración y su acústica.

L’événement Visite commentée de la synagogue Benfeld a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de tourisme du Grand Ried