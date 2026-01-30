Visite commentée de la synagogue Benfeld

Visite commentée de la synagogue

rue de la Dîme Benfeld Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

2026-06-21 2026-07-05 2026-08-16

Découverte de la Synagogue de Benfeld , inaugurée en mai 1846. Notre synagogue a traversé les épisodes de guerre sans dégâts. Sa décoration et sa résonnance acoustique sont remarquables.

Partez à la découverte de la synagogue de Benfeld, un lieu chargé d’histoire au cœur de l’Alsace. Vous plongerez dans l’histoire passionnante de sa communauté et apprécierez l’architecture singulière du bâtiment. Ce lieu se distingue également par son acoustique exceptionnelle, parfaite pour des moments musicaux uniques. Pour enrichir votre visite, une harpiste talentueuse vous enchantera avec des airs variés. Laissez-vous porter par cette expérience mêlant patrimoine, musique et émotion. Une visite à ne pas manquer ! 0 .

rue de la Dîme Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 04 02 benfeld@grandried.alsace

Discover the Benfeld Synagogue, inaugurated in May 1846. Our synagogue has survived wartime without damage. Its decoration and acoustic resonance are remarkable.

