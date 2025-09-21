Visite commentée de la synagogue de Belfort inspirée de l’ouvrage « De la République trahie aux rafles des Juifs en 1942 » Synagogue de Belfort Belfort

Visite commentée de la synagogue de Belfort inspirée de l’ouvrage « De la République trahie aux rafles des Juifs en 1942 » Synagogue de Belfort Belfort dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée de la synagogue de Belfort inspirée de l’ouvrage « De la République trahie aux rafles des Juifs en 1942 » Dimanche 21 septembre, 15h30 Synagogue de Belfort Territoire-de-Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de la synagogue de Belfort, inspirée du livre De la République trahie aux rafles des Juifs en 1942, qui donne la matière pour faire mémoire des Juifs de Belfort emportés par la barbarie nazie. À chacun des noms qui figurent sur la plaque mémorielle de la synagogue s’attache une histoire singulière et parfois celle de la survie de certains des leurs.

Le livre sera proposé à la vente lors de la visite.

Synagogue de Belfort 6 rue de l’As de Carreau, 90000 Belfort Belfort 90000 Centre Ville – faubourg de Montbéliard Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté http://www.judaicultures.info Achevée en 1857 par l’architecte Poisat aîné, la synagogue a conservé son cachet romano-byzantin d’origine, ainsi que son mobilier, ses vitraux, ses luminaires, véritables pièces d’artisans aux motifs symboliques. La présence de la synagogue témoigne par elle-même de l’histoire d’une communauté de rite alsacien qui s’est contrastée d’apports centre européens, nord-africains. Son histoire singulière croise celle de l’Europe à la Méditerranée ; elle est marquée de la construction de la citoyenneté des minorités religieuses en France. La synagogue de Belfort accueille les fidèles pour le culte ainsi qu’un large public à l’occasion de manifestations culturelles ponctuelles.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de la synagogue de Belfort, inspirée du livre _De la République trahie aux rafles des Juifs en 1942_, qui donne la de…

© Mémorial de la Shoah / Beila Hönig et sa fille Arlette