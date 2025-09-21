Visite commentée de la synagogue de Belfort sur le thème de « La Synagogue et la République » Synagogue de Belfort Belfort

Visite commentée de la synagogue de Belfort sur le thème de « La Synagogue et la République » Dimanche 21 septembre, 15h00 Synagogue de Belfort Territoire-de-Belfort

Entrée libre

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée de la synagogue de Belfort sur le thème « La Synagogue et la République : des rabbins et des présidents bâtisseurs ».

Les rabbins et les présidents de la communauté israélite de Belfort ont été des guides spirituels et des bâtisseurs du patrimoine matériel et immatériel. Educateurs, combattants, résistants, ils ont éclairé les consciences et tissé des liens de co-fraternité avec leurs concitoyens.

Synagogue de Belfort 6 rue de l’As de Carreau, 90000 Belfort Belfort 90000 Centre Ville – faubourg de Montbéliard Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté http://www.judaicultures.info Achevée en 1857 par l’architecte Poisat aîné, la synagogue a conservé son cachet romano-byzantin d’origine, ainsi que son mobilier, ses vitraux, ses luminaires, véritables pièces d’artisans aux motifs symboliques. La présence de la synagogue témoigne par elle-même de l’histoire d’une communauté de rite alsacien qui s’est contrastée d’apports centre européens, nord-africains. Son histoire singulière croise celle de l’Europe à la Méditerranée ; elle est marquée de la construction de la citoyenneté des minorités religieuses en France. La synagogue de Belfort accueille les fidèles pour le culte ainsi qu’un large public à l’occasion de manifestations culturelles ponctuelles.

© José Martinez / Communauté israélite de Belfort