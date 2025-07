Visite commentée de la synagogue Erstein

Visite commentée de la synagogue Erstein mardi 19 août 2025.

Visite commentée de la synagogue

rue du Vieux marché Erstein Bas-Rhin

Début : Mardi 2025-08-19 14:30:00

fin : 2025-08-19 15:30:00

2025-08-19

Histoire de la communauté juive et de la Synagogue.

Plongez au cœur des traditions juives et de l’histoire fascinante de la communauté d’Erstein lors d’une visite commentée riche en découvertes. Une occasion unique d’explorer un patrimoine méconnu et d’en apprendre davantage sur son héritage culturel ! 0 .

+33 3 88 98 14 33 erstein@grandried.alsace

English :

History of the Jewish community and the Synagogue.

German :

Geschichte der jüdischen Gemeinde und der Synagoge.

Italiano :

Storia della comunità ebraica e della sinagoga.

Espanol :

Historia de la comunidad judía y de la Sinagoga.

