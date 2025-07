Visite commentée de la synagogue Reichshoffen

Visite commentée de la synagogue Reichshoffen dimanche 14 septembre 2025.

1 rue de la Synagogue Reichshoffen Bas-Rhin

[JOURNEES EUROPEENNES DE LA CULTURE JUIVE] Visite commentée et découverte de la synagogue de Reichshoffen, une synagogue républicaine de 1852 pleine d’originalités.

Dans le cadre des Journées Européennes de la Culture Juive, visite commentée et découverte de la synagogue de Reichshoffen.

Bien avant la guerre de Trente Ans, on note la présence d’une communauté Juive importante à Reichshoffen.

C’est à partir de la Révolution, que les Juifs purent jouir des mêmes droits que tous les autres citoyens. Bâtie en 1851 et inauguré en 1852 cette synagogue signe une grande innovation de l’architecte départemental Albert Haas, initiateur du style orientalisant. Il concrétise aussi la transition entre l’ancien régime et l’ère contemporaine. Depuis 1967, il n’y a plus de culte dans ce temple israélite, mais il a gardé son mobilier intact, tel qu’il était à l’origine très ancré dans le terroir local. 0 .

1 rue de la Synagogue Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 05 63 epommois@orange.fr

English :

[EUROPEAN DAYS OF JEWISH CULTURE] Guided tour and discovery of the synagogue of Reichshoffen, a republican synagogue of 1852 full of original features.

German :

[EUROPÄISCHE TAGE DER JÜDISCHEN KULTUR] Kommentierte Besichtigung und Entdeckung der Synagoge von Reichshoffen, einer republikanischen Synagoge von 1852 voller Originalität.

Italiano :

[Visita guidata e scoperta della sinagoga di Reichshoffen, una sinagoga repubblicana del 1852 ricca di elementi originali.

Espanol :

[JORNADAS EUROPEAS DE LA CULTURA JUDÍA] Visita guiada y descubrimiento de la sinagoga de Reichshoffen, una sinagoga republicana de 1852 llena de elementos originales.

